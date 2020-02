Acqua potabile in fontanella Arzachena

(ANSA) - OLBIA, 21 FEB - L'acqua riprende a sgorgare dalle fontanelle pubbliche di Arzachena. Dopo 15 giorni di stop forzato gli arzachenesi possono riprendere a bere l'acqua potabile che arriva dalla sorgente di Lu Bulioni e che viene erogata da dodici fontanelle comunali.

Per riparare le falle nelle condotte che avevano lasciato a secco le fontanelle, due squadre di Abbanoa hanno lavorato per 15 giorni, senza sosta, lungo il tracciato che dalla fonte a Sant'Antonio di Gallura porta ad Arzachena. "Le fontanelle pubbliche sono una risorsa fondamentale per gli arzachenesi, che attingono l'acqua sorgiva per usi quotidiani legati all'alimentazione. Abbiamo collaborato con la società Abbanoa e con l'Egas affinché il ripristino dell'erogazione fosse il più celere possibile" spiega l'assessore comunale ai Lavori Pubblici, Fabio Fresi.

"Ora resta la questione delle due fontanelle del borgo di Cannigione e di quella della frazione di Santa Teresina ancora chiuse, che sono alimentate da altre sorgenti. Sono già stati programmati gli interventi che prevedono analisi costanti, la verifica dell'intero tracciato e la manutenzione delle infrastrutture. Nel frattempo stiamo dialogando con Abbanoa per acquisire la competenza su tutte le fontanelle pubbliche", conclude l'assessore. (ANSA).