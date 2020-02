Scossa magnitudo 3.5 al largo di Olbia

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata alle ore 00:46 al largo della costa nordorientale della Sardegna. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 23 km di profondità ed epicentro 61 km ad est di Olbia. Nessun danno a cose o persone e nessun allarme nel nord est. La Protezione civile di Olbia non è stata allertata per l'episodio e solo leggere vibrazioni sono state avvertite in tutta la Gallura. Situazione assolutamente tranquilla anche in mare e nei porti, dove la Guardia costiera ha monitorato costantemente la situazione. Numerosi i commenti delle persone che sul web hanno riportato le loro testimonianze da tutto il nord Sardegna: c'è chi dice di avere sentito un tuono, chi ha avvertito un leggero tremore, chi ha visto cadere alcuni oggetti e chi lamenta di avere perso il segnale della tv.