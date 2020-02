Ottavi Champions, Dinamo contro Burgos

(ANSA) - SASSARI, 18 FEB - Agli ottavi di finale di Champions League per la Dinamo Banco di Sardegna c'è un inedito confronto con il San Pablo Burgos, squadra del campionato spagnolo. Lo ha deciso il sorteggio effettuato oggi a Ginevra.

Sebbene a questi livelli nessun avversario sia facile da battere, quella con gli spagnoli è una sfida aperta e decisamente abbordabile per la squadra di Pozzecco. Tra l'altro Burgos ha chiuso al terzo posto del girone B con otto vittorie e sei sconfitte, perciò Sassari giocherà in casa la prima partita ma anche l'eventuale bella. In caso di passaggio del turno, i biancoblu ai quarti dovranno vedersela con la vincente di Hapoel Gerusalemme-Peristeri Winmasters.

La formazione spagnola è allenata da Joan Penarroya. Ci gioca Bruno Fitipaldo, già visto in Italia con Capo d'Orlando e Avellino, che viaggia a una media di 4.7 assist ai compagni. I principali terminali offensivi sono Vitor Benite, 13.5 punti a partita, ed Earl Clark, 11.9 canestri a gara.

Ma coach Pozzecco dovrà prestare attenzione anche a Thaddus McFadden, ex Badalona, e Augusto Lima, ex Real Madrid. Oltre agli scontri diretti tra Sassari e Burgos e tra Gerusalemme e Peristeri, l'urna ha deciso che Saragozza affronterà Lietkabelis, mentre a sfidare Nymburk sarà Bandirma. Derby turco tra Ankara e Besiktas, e per chiudere le sfide tra Tenerife e Oostende, tra Dijon e Novgorod e tra Aek Atene e Telekom Baskets Bonn.

Le otto vincitrici avanzeranno ai quarti, dai quali usciranno le quattro protagoniste delle Final Four in programma dall'1 al 3 maggio. (ANSA).