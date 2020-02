Continuità aerea, verso proroga Governo

Si profila una proroga del Governo per i voli di continuità territoriale tra la Sardegna e la Penisola: l'attuale regime con prezzi agevolati scade il 16 aprile prossimo, la proroga consentirà quindi la ripresa delle prenotazioni, oggi bloccate, in attesa del nuovo bando ma non potrà andare oltre il 31 dicembre 2020. E' quanto emerge dall'incontro tra la ministra dei Trasporti Paola De Micheli, il governatore Christian Solinas e il presidente del Consiglio regionale Michele Pais. A dispetto delle polemiche di questi giorni tra la Regione e la ministra, l'incontro è stato definito "cordiale" e Solinas, all'uscita dal Mit, è apparso abbastanza soddisfatto.

"La correttezza della procedura intrapresa ha consentito di esprimere una rassicurazione significativa riguardo alla proroga della attuale sistema di collegamenti aerei, a seguito dell'impegno della Regione a concludere la procedura di gara con l'assegnazione entro il 31 dicembre. Riteniamo pertanto che il via libera alla proroga possa arrivare entro pochi giorni". Così in una dichiarazione congiunta la ministra dei Trasporti Paola De Micheli e il governatore Christian Solinas al termine del vertice a Roma. "Questo - aggiungono - consentirà all'Isola una gestione programmatoria adeguata in vista della imminente stagione estiva".

Non c'è alcun rischio che l'Europa apra una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia a causa della proroga al regime attuale di voli agevolati da e per la Sardegna. Lo spiega la Regione Sardegna all'ANSA sottolineando che "il rischio è stato scongiurato nel momento in cui si è concordato un percorso con Bruxelles nelle scorse settimane". Percorso che porterà alla validazione del piano di continuità aerea, legato strettamente alla concessione della proroga che, scrivono in una nota congiunta il governatore Christian Solinas e la ministra Paola De Micheli, "riteniamo possa arrivare entro pochi giorni".

MURA (PD), GRAZIE A MINISTRA. "Come già avevamo annunciato, l'intervento del Governo nazionale eviterà la paralisi della mobilità aerea da e per la Sardegna. Nonostante i ritardi e gli scivoloni della Regione nella predisposizione del nuovo Bando, la ministra De Micheli procederà, già nei prossimi giorni, alla proroga dell'attuale servizio di continuità aerea". E' soddisfatta la deputata del Pd, Romina Mura, degli sviluppi che arrivano da Roma sulla continuità territoriale aerea tra la Sardegna e la Penisola. Ce non risparmia critiche alla Giunta Solinas. "Rimane, visti i ritardi e gli errori accumulati sino a ora, la preoccupazione per la stesura del nuovo bando da parte della Regione", chiarisce la parlamentare sarda. "La proroga - spiega non potrà andare oltre il 31 dicembre 2020. Questo significa che la Regione entro quel termine dovrà predisporre un nuovo bando, iniziare e concludere trattative con la Commissione Ue, pubblicare il bando medesimo e affidare il relativo servizio a un operatore aereo aggiudicatario". "Insomma - avverte la deputata dem - un cronoprogramma piuttosto impegnativo per una Giunta regionale che nell'anno trascorso non è riuscita nemmeno a definire un progetto di continuità. Noi vigileremo e, come fatto sino a qui, metteremo in campo ogni tipo di iniziativa per salvare il diritto alla mobilità dei sardi e le prospettive di crescita dei nostri operatori turistici".