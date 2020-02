Cagliari in ritiro da domani in vista del Verona

(ANSA) - CAGLIARI, 18 FEB - Cagliari in ritiro per concentrarsi meglio sulla partita di domenica a Verona contro l'Hellas. Domani mattina ultima seduta di allenamento ad Assemini, poi nel pomeriggio è in programma la partenza alla volta di Coccaglio, località in provincia di Brescia a 87 chilometri da Verona. Qui la squadra rossoblù continuerà la preparazione in vista della gara con i gialloblù di Juric. Un modo per ritrovare compattezza e spirito per affrontare al meglio i prossimi impegni. La squadra domenica è incappata nella seconda sconfitta consecutiva e non riesce più a vincere dallo scorso 2 dicembre (4-3 in rimonta sulla Sampdoria).

Crisi di gioco e di risultati. E alla fine della gara con il Napoli è arrivata pure la contestazione dei tifosi. (ANSA).