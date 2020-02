Nuovi incarichi in Questura Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 17 FEB - Cambi di incarichi tra dirigenti alla Questura di Cagliari. Il vice questore aggiunto, Davide Carboni, è stato nominato dirigente del Commissariato di Quartu Sant'Elena.

Entrato in Polizia nel 2003, ha lavorato al Commissariato Colombo a Roma e dopo il corso di formazione è arrivato a Cagliari da Commissario. Dopo l'esperienza al Reparto Mobile è stato per otto anni vice dirigente della Squadra Mobile di Cagliari, ricoprendo anche l'incarico di dirigente della Sezione Criminalità Organizzata e responsabile della Terza Sezione - Reati contro la persona.

Al Commissariato di Quartu prende il posto del vicequestore aggiunto, Fabrizio Selis, nominato vice dirigente dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Cagliari. Selis è stato dirigente del Commissariato di Carbonia dal 2012 al 2014 e dal 2015 quello di Quartu. Tra il 2016 e il 2017 è stato dirigente dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Cagliari, per poi tornare a fine anno a dirigere il Commissariato di Quartu. (ANSA).