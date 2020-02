Notre dame de Paris alla Forte Arena

Ritorna in Sardegna Notre Dame de Paris, il musical dei record. L'opera moderna più famosa al mondo, tratta dall'omonimo romanzo di Victor Hugo, sarà in scena per tre date, dal 31 luglio al 2 agosto, alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula. E' uno degli eventi della Stagione 2020 targata Forte Village che il 27 luglio porta sul palco il concerto di James Blunt. Notre Dame de Paris ha già appassionato oltre quattro milioni di persone solo in Italia e ottenuto numerosi premi e riconoscimenti.

La tournée dello spettacolo più imponente mai realizzato in Europa, vede la produzione di David e Clemente Zard ed Enzo, musiche di Riccardo Cocciante e liriche originali di Luc Plamondon, nella versione italiana di Pasquale Panella. Il musical è stato tradotto e adattato in nove lingue e ha attraversato 23 Paesi in tutto il mondo con oltre 5.000 spettacoli, capaci di stupire e far sognare 13 milioni di spettatori. È partita intanto la prevendita per le date in Sardegna: i biglietti saranno disponibili in esclusiva per cinque giorni su Ticketone dal 17 febbraio. A partire dalle 10 del 22 febbraio, invece, saranno messi in vendita nei canali TicketOne (www.ticketone.it) Box Office Sardegna (www.boxofficesardegna.it) e in tutti i punti autorizzati.