Donna uccisa a coltellate in Sardegna

Nuovo femminicidio in Sardegna. Una donna di nazionalità ceca di 41 anni è stata uccisa. E' ricercato un uomo residente a Ossi, paese dell'hinterland di Sassari da cui è partita la richiesta di intervento al 118 intorno alle 21. Secondo le indagini condotte dal nucleo operativo del comando provinciale dei carabinieri di Sassari, la donna è stata accoltellata in un bar di Sorso, in via Tiziano. Quando i carabinieri della locale stazione sono intervenuti, la donna e l'uomo si erano già allontanati. Dopo oltre mezz'ora una seconda chiamata al 118 ha segnalato la presenza della donna, in gravissime condizioni, a Ossi, in via Spinoza, nei paraggi della locale guardia medica. Sul posto i sanitari hanno cercato di rianimarla a bordo dell'ambulanza, ma per lei non c'è stato niente da fare. Poco dopo un giovane ha segnalato ai carabinieri la presenza del presunto responsabile in un bar di Usini, paese non lontano da Ossi. L'uomo, di cui non si conosce ancora l'identità, secondo indiscrezioni raccolte nel corso dell'attività investigativa sarebbe stato in compagnia di un bambino, presumibilmente suo figlio. È tuttora ricercato.