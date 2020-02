Nuoro, sindaco uscente si candida al bis

Il sindaco uscente di Nuoro Andrea Soddu scioglie la riserva e si ricandida per governare la città, unico capoluogo in Sardegna che va al rinnovo per le amministrative 2020. In una lunga intervista al quotidiano La Nuova Sardegna, Soddu, avvocato di 45 anni, sposato e padre di tre figli, spiega la sua decisione di riproporsi per il bis mettendosi a capo di una lista che punta ad unire i progressisti. Una decisione molto attesa quella dell'attuale sindaco, che nel 2015 aveva fatto il pieno di voti con una lista civica di rottura col centrosinistra - che per più di 20 anni ha governato la città - ma che nell'ultimo anno si è avvicinato al Pd, con la candidatura nelle file dei dem alle Europee del 2019.

"Ho deciso di ricandidarmi dopo averne parlato con la mia famiglia, con la cerchia di amici e con il movimento 'Scegliamo Nuoro' che mi ha accompagnato in questi anni - spiega Soddu - Nelle elezioni del 2015 volevamo portare una ventata nuova alla città. Resta fermo che il Pd è la più grande comunità politica del centrosinistra". "Mi sento di appartenere profondamente alla famiglia dei socialdemocratici europei - chiarisce - ed è in questa ottica che mi sono candidato come indipendente del centrosinistra alle Europee del 2019".

Si attendono ora le mosse degli alleati, che potrebbe non gradire la fuga in avanti del sindaco visto che da più parti si invocano le primarie per decidere il prossimo candidato di coalizione: sono già pronte le candidature di Francesco Guccini, ex assessore di Sel, e di Francesco Manca, vicino al consigliere regionale del Pd Roberto Deriu. Soddu tende la mano anche al M5s che conta una sola consigliera in Municipio. "Anche le forze politiche giovani come i cinquestelle - argomenta - possono contribuire alla declinazione politica e concreta dell'amministrazione comunale". E punta a riproporre lo schema vincente di Stefano Bonaccini in Emilia Romagna: "Il mio è un contributo umile alla costruzione di uno schieramento ampio di centrosinistra, pragmatico, che non abbia paura del centrodestra".