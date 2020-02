Sei migranti sbarcati in Sardegna

Ancora sbarchi di migranti in Sardegna. Sei cittadini, di probabile nazionalità algerina, sono approdati sulla spiaggia di Sa Colonia a Domus De Maria, nel territorio di Chia, nel sud ovest dell'Isola. I migranti sono stati bloccati dai carabinieri che li hanno poi affidati alla polizia. Gli agenti dell'Ufficio stranieri li hanno prima portati al centro di accoglienza di Monastir dove sono stati visitati, fotosegnalati dagli specialisti della Scientifica e identificati. Per i sei algerini il Questore di Cagliari ha emesso l'ordine di respingimento e, contestualmente, il provvedimento di trattenimento al Cpr di Macomer dove sono stati già trasferiti e sono in attesa delle procedure per il rimpatrio.