Nasce nuovo pecorino da tavola

(ANSA) - CAGLIARI, 13 FEB - Nasce il pecorino da tavola etico solidale dal latte munto e trasformato in Sardegna dalla cooperativa di pastori di Dorgali, in provincia di Nuoro. E' la nuova proposta dell'accordo di filiera tra Coldiretti Sardegna e il caseificio piemontese Biraghi. Un pecorino frutto di due anni di lavoro, attento alle esigenze e ai gusti dei consumatori, presentato oggi nel negozio Biraghi di piazza San Carlo a Torino, alla presenza di Claudio Testa, direttore marketing e strategie commerciali Biraghi spa, Battista Cualbu e Luca Saba, presidente e direttore di Coldiretti Sardegna, e Leonardo Salis, presidente della Cooperativa di pastori di Dorgali.

Si tratta di un formaggio porzionato e confezionato con moderne tecnologie. Attualmente è in vendita a Torino, nel negozio Biraghi di piazza San Carlo, per una prima fase di test.

E' realizzato con 100% latte di pecora sardo, è a lunga stagionatura e ha un gusto dolce e delicato. Si presenta in una confezione con apertura facilitata e zip "apri e chiudi". Al suo interno una fetta da 150 grammi senza crosta laterale, posizionata su un vassoio estraibile che permette al consumatore di riporla nella confezione o in frigo senza sporcarsi le mani.

L'iniziativa è stata sviluppata con la coop di Dorgali - che raggruppa 190 aziende - con l'obiettivo di ampliare le occasioni di consumo del pecorino, grazie al taglio in spicchio e al sapore delicato, e si inserisce all'interno dell'accordo di filiera stipulato nel 2017 tra Biraghi e Coldiretti Sardegna.

Accordo che in questi primi tre anni, oltre a garantire una remunerazione del latte equa ai pastori, sta raccogliendo il consenso dei consumatori grazie al grattugiato etico solidale prodotto dal 70% del pecorino della coop sarda e dal 30% del vaccino Gran Biraghi, 100% latte italiano ora è in commercio anche nel resto d'Europa.

"Con questo prodotto - spiega Testa - rispondiamo alle esigenze del consumatore, proponendo un pecorino dolce da tavola, per il consumo quotidiano, realizzato con 100% latte sardo". "E' un nuovo progetto sul quale crediamo tantissimo - affermano Cualbu e Saba - dopo il successo del grattugiato etico solidale, che ha portato benefici a tutta la filiera". (ANSA).