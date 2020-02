Fasolino illustra Manovra a sindacati

Manca poco all'inizio della sessione di bilancio che porterà all'approvazione della Finanziaria 2020 entro il 31 marzo. L'assessore del Bilancio Giuseppe Fasolino ha illustrato a sindacati e parti datoriali una parte delle misure che saranno contenute nella manovra da nove miliardi di euro. Sono attese novità soprattutto per le voci di spesa relative al tema dello spopolamento. Già domani lo scheletro della manovra sarà trasmesso in commissione Bilancio del Consiglio regionale. Ma il parlamentino dovrebbe riunirsi non prima mercoledì, visto che martedì è prevista la discussione in Aula della mozione del Pd su Air Italy.