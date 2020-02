Coppa America: definito il programma di regate del 2021

Le America's Cup World Series di vela si avvicinano e, dopo il format, prende corpo anche il fitto programma che avvicinerà alla 36/a edizione dell'America's Cup, il cui epilogo è previsto l'anno prossimo ad Auckland (Nuova Zelanda). Secondo le previsioni i 'monoscafi volanti' della nuova classe AC75 si muoveranno spinti da un vento oscillanmte fra i 6,5 ;;e i 23 nodi. Il programma prevede due regate al giorno, che si disputeranno - salvo totale assenza di brezza - il 6, 7, 10, 12, 13, 14 e 15 marzo 2021. Sono stati programmati anche dei giorni di recupero, tuttavia l'obiettivo è di completare l'evento nel week-end di marzo fra il 13 e il 14. Le sfide scatteranno alle 16 locali (le 4 del mattino in Italia). Il successo verrà assegnato a chi riesce a ottenere 7 punti.

Per quanto riguarda la Prada Cup, il torneo che servirà a scegliere il nome dello sfidante che avrà il diritto a contendere al 'defender' Emirates team New Zealand l'ambito trofeo, il format definitivo delle regate verrà reso noto il 30 giugno 2020. Le sfide saranno suddivise in quattro sessioni di Round Robin e andranno in scena il 15, 16, 17, 22, 23 e 24 gennaio 2021: saranno seguite da un repêchage programmato per il 29, 30, 31 gennaio e 2 febbraio.

La finale della Prada Cup sarà vinta dal team che ha ottenuto 7 punti. Le regate valide per la finale del trofeo degli sfidanti sono in programma il 13, 14, 17, 19, 20, 21 e 22 febbraio. E' stato calcolato che, nel periodo delle regate di Prada Cup, il vento soffierà fra i 6,5 ;;e i 21 nodi; per la finale avrà un'intensità variabile, invece, fra i 6,5 ;e i 23 nodi. Tutte le regate del 2021 si disputeranno ad Auckland. La Prada Cup e la finale dell'America's Cup saranno precedute dalle America's Cup World Series, in programma a Cagliari dal 23 al 26 aprile, a Portsmouth (Inghilterra) dal 4 al 7 giugno e ad Auckland dal 17 al 20 dicembre di quest'anno.