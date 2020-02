Air Italy, sit in lavoratori il 18/2

Slitta a martedì 18 la manifestazione dei lavoratori Air Italy davanti al Consiglio regionale della Sardegna a Cagliari, inizialmente fissata per venerdì 14. I sindacati sono stati convocati dai capigruppo per quella giornata nella quale l'assemblea Sarda terrà, alle 10.30, una seduta dedicata alla discussione su una mozione sulla vertenza Air Italy. Nel frattempo stasera i segretari generali di categoria regionale dei trasporti Arnaldo Boeddu (Filt-Cgil) William Zonca (Uiltrasporti) e Valerio Zochedu (Fit-Cisl) e i segretari generali confederali delle tre organizzazioni sarde, Michele Carrus, Francesca Ticca e Gavino Carta, si incontreranno per analizzare in maniera approfondita la situazione e convenire su una linea comune in merito al tracollo della compagnia sardo-qatariota.