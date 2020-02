Scomparsi due fratelli a Dolianova

Si vivono momenti di apprensione a Dolianova per la scomparsa di due fratelli, Davide e Massimiliano Mirabello, rispettivamente di 40 e 36 anni, usciti assieme di casa domenica pomeriggio senza fare più rientro.

La scomparsa è stata denunciata dai familiari dei due fratelli che, non vedendoli più tornare e dopo averli cercati inutilmente, si sono rivolti ai carabinieri di Dolianova che hanno avviato immediatamente le indagini.

I due si sono allontanati a bordo di un'auto e qualcuno li avrebbe anche visti in paese domenica pomeriggio. Una nota di ricerca è stata diffusa a tutte le forze dell'ordine ed è stato avviato il piano dalla Prefettura per le persone scomparse.

I carabinieri adesso hanno avviato una seria di accertamenti per fare piena luce sull'episodio.