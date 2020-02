Rapina due anziani, arrestato un 47enne

Ha picchiato e rapinato due anziani, utilizzando poi le loro carte di credito per effettuare diversi prelievi. In carcere è finito Fabio Santamaria, 47 anni di Assemini, accusato di rapina aggravata, lesioni e indebito utilizzo di carta di credito. Due i colpi contestati: il primo il 7 settembre dello scorso anno al mercato ortufrutticolo di Sestu, il secondo l'11 settembre a Giorgino. E' indagando sulla rapina di Giorgino che i carabinieri hanno scoperto anche l'aggressione avvenuta quattro giorni prima. Vittime un 76enne e un 74enne.

L'episodio più grave è quello di Giorgino. L'anziano di 76 anni erano stato sopreso alle spalle e picchiato brutalmente: il malvivente gli aveva strappato dal braccio il marsupio contenente cellulare, documenti e il bancomat con i codici di accesso. Il bandito era poi fuggito a bordo di una Ford Fiesta. La vittima era stata soccorsa da una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Stampace: era in stato confusionale, ferito, con i vestiti strappati. Trasportato in ospedale, gli erano state riscontrate ferite guaribili in 40 giorni.

Lavorando su questa caso, i miliari hanno accertato che lo stesso rapinatore aveva colpito con le stesse modalità quattro giorni prima, vicino al mercato ortofrutticolo di Sestu. Nel mirino un pensionato di 74 anni, al quale erano stati rubati portafoglio e cellulare. A facilitare l'attività investigativa sono state alcune ingenuità commesse dal 47enne. L'uomo ha utilizzato il bancomat della prima vittima per prelevare quasi 1.300 euro, parte del denaro usato per il rifornimento di benzina alla propria auto. Sia allo sportello automatico che al distributore Santameria è stato filmato dalle telecamere che hanno anche inquadrato la targa della macchina. E così oggi i carabinieri sono andati ad arrestarlo su ordinanza di custodia cautelare in carcere.