Pavoletti, "il destino a volte è crudele"

"Il destino è crudele, a volte. Sembrava fosse vicino il mio rientro in campo, invece eccomi di nuovo a parlare di uno stop. Faccio fatica a sorridere e a trovare le parole ma è già ora di cercare le forze per riprendere il cammino. E sì, ci tengo a ringraziare tutti. Di cuore". Sono le parole di Leonardo Pavoletti, pubblicate sui suoi profili social, dopo la nuova lesione al legamento crociato anteriore della gamba già operata nel settembre scorso.

L'attaccante del Cagliari sarebbe dovuto tornare in campo tra un mese, ma a questo punto per lui la stagione si può dire conclusa.