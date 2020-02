Aerei: incontro Solinas-Commissione Ue

"E' stato confermato per domani un incontro con la direzione generale Trasporti della Commissione europea, intorno a mezzogiorno. Contiamo di dare tutti gli elementi perché la Commissione possa decidere rapidamente" sulla proroga dell'attuale regime di voli agevolati da e per la Sardegna in scadenza il 16 aprile prossimo. "Dopo di che anche noi dovremo trarre le conseguenze e adottare le nostre decisioni. L'unica certezza è che non possiamo permetterci d'interrompere la continuità territoriale dal 17 aprile". Così all'ANSA il governatore della Sardegna, Christian Solinas, a margine del primo giorno di plenaria del Comitato europeo delle Regioni, di cui è diventato membro.

"La Regione Sardegna ha manifestato la propria volontà di venire incontro ad alcune questioni sollevate dalle direzioni generali di Bruxelles", continua il governatore, "per noi è fondamentale affermare un principio: l'insularità della Sardegna ha bisogno di un sistema di continuità territoriale che dia non solo certezze in termini di frequenze e tariffe, ma soprattutto di durata". "Credo che sia un tema su cui bisognerebbe mettere al bando le strumentalizzazioni politiche, lascio le polemiche a chi le vuole fare", afferma il presidente.

"Il Governo ha confermato, rispondendo a un'interrogazione in Parlamento, che c'è una trattativa formale in corso con Bruxelles, avviata già dal novembre scorso - sottolinea Solinas - domani andremo a presentare ulteriormente gli aspetti che già fanno parte del nuovo modello di continuità territoriale presentato a novembre scorso, sul quale ci sono state una serie di interlocuzioni. Ci attendiamo che in uno spirito di leale collaborazione, che deve contraddistinguere i nostri rapporti fra Regione e Stato, il Governo rappresenti con il dovuto peso politico le istanze della Sardegna e dell'Italia in seno alla Commissione europea".