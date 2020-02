Foibe, danneggiata targa stradale Sassari

Danneggiata a Sassari la targa di via Martiri delle Foibe, che collega i quartieri di Santa Maria di Pisa e Sant'Orsola. Ma l'atto vandalico potrebbe risalire a qualche mese fa, anche se emerso solo in queste ore su segnalazione della consigliera comunale della maggioranza di centrodestra, Grazia Di Guardo (Misto). Saranno le indagini della polizia locale e dei carabinieri ad appurare a quando risalga il fatto. Nel frattempo, arrivano comunque le prime reazioni politiche, nel giorno in cui si commemorano le vittime delle Foibe e l'esoda di istriani, fiumani e dalmati.

"Esprimiamo profondo sdegno, amarezza e delusione per l'ignobile atto vandalico rilevato", dichiara il capogruppo del gruppo Misto Manuel Alivesi. Un fatto, sottolinea, "doppiamente grave in quanto giunge proprio in occasione della ricorrenza del 10 febbraio". Di qui l'appello "a tutte le forze politiche di condannare e prendere le distanze da tale vile gesto".