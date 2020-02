Concorso Vermentino, cantine dal mondo

(ANSA) - CAGLIARI, 10 FEB - Parte dalla Sardegna il primo concorso enologico mondiale "Vermentino". In programma lunedì 17 e martedì 18 febbraio al T Hotel di Cagliari, la kermesse è dedicata al vino bianco dai sentori floreali e fruttati. In gara circa 200 etichette da tutto il mondo: oltre alla Sardegna - patria di questo vino - le regioni Toscana, Liguria, Lazio, Umbria, Puglia e Sicilia. Ma anche la Corsica e la Francia, l'Australia, la California e l'Oregon per gli Stati Uniti, il Sud Africa. Il concorso è finanziato con 100mila euro, di cui 70mila della Regione sarda.

"La Sardegna vanta due primati, è la regione viticola con la maggiore superficie al mondo investita a Vermentino: circa 4.500 ettari su un totale di 6mila in Italia - spiega Mariano Murru, presidente di Assoenologi Sardegna che collabora al concorso - e ha l'unico Vermentino in Italia Docg, quello di Gallura, unica Docg sarda". "Meno del 3% del vino prodotto in Italia è Vermentino - sottolinea Pierpaolo Lorieri, presidente del consorso - Un vino di nicchia sempre più richiesto dal mercato la cui qualità è riconosciuta per le sue caratteristiche anche di sapidità data la vicinanza con il mare".

Rappresenta circa il 17% della superficie vitata in Sardegna, dove dal 2000 al 2015 le superfici impiantate a Vermentino hanno avuto un incremento del 46,7%. Autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole, il concorso intende "portare alla ribalta la produzione enologica internazionale di questo vitigno", afferma il presidente dell'APS Promo Eventi Mario Bonamici, che organizza la manifestazione. "E questa rassegna - aggiunge Ferdinando Secchi, addetto di Gabinetto dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura - è una grande occasione per valorizzarlo e promuoverlo".

Il concorso gode del patrocinio del Comune di Cagliari e la collaborazione anche di Coldiretti, Consorzi di Tutela dei Vini di Sardegna e di Cagliari, Federazione Strade del Vino dell'olio dei sapori e dei colori di Toscana. Il vino, dunque, come ambasciatore dell'Isola.(ANSA).