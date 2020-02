Vademecum per processioni in Oristanese

"Poche processioni, ma fatte bene, senza tradirne il carattere teologico, liturgico e antropologico". Questo in estrema sintesi il significato del decreto firmato dall'amministratore apostolico della Diocesi di Ales-Terralba Roberto Carboni per regolare, a partire dal prossimo 11 febbraio, lo svolgimento delle processioni. "Che non sono non sono cortei folcloristici, marce civili o spettacoli a soggetto religioso, ma riti con cui le comunità vogliono esprimere i propri sentimenti di devozione a Dio e di venerazione ai santi" ha spiegato monsignor Carboni rivolgendosi in particolare ai parroci della Diocesi ma anche alle Confraternite e ai Comitati che organizzano le feste patronali.

"Ogni processione deve mantenere un profilo teologico, liturgico e antropologico" ricorda monsignor Carboni, che però tiene ben presenti anche i risvolti laici ricordando ai parroci la necessità di avvisare con almeno 15 giorni di anticipo sindaci e questori e di stipulare obbligatoriamente una polizza assicurativa. Quest'ultima utile per la responsabilità civile che comprenda anche le celebrazioni all'esterno della chiesa, nonché le processioni e qualunque altra manifestazione a carattere religioso promossa dalla parrocchia.

Il decreto prevede anche raccomandazioni pratiche sui percorsi, che non devono essere troppo lunghi, non devono prevedere passaggi obbligati davanti ad abitazioni prestabilite e devono invece variare di anno in anno per coinvolgere tutta la popolazione. E in ogni caso, spiega monsignor Carboni "Non è consentito introdurre nuove processioni senza l'autorizzazione del vescovo".