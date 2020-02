Rogo in supermarket Serrenti, un ferito

Ha cercato di spegnere l'incendio nel negozio ed è rimasto lievemente ferito. Un dipendente del supermercato Md di Serrenti è stato trasportato in ospedale per alcune ustioni, le sue condizioni non sono gravi. L'uomo si trovava all'interno del negozio quando, a causa di un corto circuito di una cella frigorifera, è divampato un incendio. Il dipendente ha immediatamente chiamato il 115 e, nel frattempo, ha tentato di arginare le fiamme, rimanendo ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri che nel giro di breve tempo sono riusciti a domare il rogo e mettere in sicurezza l'area.