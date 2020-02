Porto Conte Ricerche,Sini amministratore

Gavino Sini è il nuovo amministratore unico di Porto Conte Ricerche, la società che gestisce la sede di Alghero del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna e fa ricerca nel settore delle biotecnologie applicate e delle tecnologie alimentari. A conferirgli l'incarico è stata Maria Assunta Serra, commissaria straordinaria di Sardegna Ricerche, l'ente regionale che controlla la società.

Sini è un dirigente d'azienda e il presidente in carica della Camera di Commercio di Sassari. Vanta una lunga esperienza nei servizi alle imprese, maturata nella Confcommercio regionale e nazionale. Rimarrà in carica per sei mesi e sostituisce il dimissionario Sergio Uzzau, professore ordinario del Dipartimento di Scienze biomediche dell'Università di Sassari, alla guida del centro di ricerca per quattordici anni.

"Ho visto crescere la società e con lei i ricercatori e i tecnici che abbiamo assunto", è il commiato di Uzzau. "Sono contento della nomina di Gavino Sini e del nuovo impulso che Sardegna Ricerche intende dare al Parco scientifico e tecnologico della Sardegna", aggiunge.

"Ho la responsabilità di gestire una struttura che, grazie a chi mi ha preceduto, è diventata un'eccellenza sul territorio - dice invece il suo successore - Imposterò la mia azione sull'ascolto. "La vera ricchezza di Porto Conte Ricerche sta nella sua sede e nelle sue risorse umane, la cui esperienza potrà garantire continuità e iniziative di rilancio - conclude - con ricadute concrete sul territorio, sulle imprese e sulle famiglie".