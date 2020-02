Comunali Quartu, il Pd candida Piludu

Il Pd punta sul consigliere comunale e coordinatore Anci giovani Sardegna Francesco Piludu per le prossime elezioni comunali di Quartu. La direzione cittadina del Partito Democratico ha approvato un documento - alla presenza del Segretario regionale del PD, Emanuele Cani e del Segretario provinciale, Francesco Lilliu - che incarica la segreteria cittadina e la delegazione a «"raggiungere le più larghe intese con le forze del centrosinistra e i movimenti civici" proponendo la candidatura di Piludu alla carica di sindaco.

La direzione «ribadisce le "gravi responsabilità di chi ha sostenuto una amministrazione cittadina che ha fatto precipitare la città in una situazione di degrado, nell'inconsistenza di una maggioranza consiliare, nata all'insegna del trasformismo e in spregio alla volontà popolare". Il riferimento all'attuale sindaco Stefano Delunas, eletto con una maggioranza del centrosinistra e ora sostenuto dal centrodestra. Le elezioni della prossima primavera - prosegue il documento - "possono rappresentare l'occasione per rispondere alle giuste richieste di cambiamento di svolta negli obiettivi e nelle modalità di azione trasparente, efficace, efficiente, avanzate dalla stragrande maggioranza dei quartesi".

Il quadro si sta componendo. L'ex sindaco Graziano Milia dovrebbe scendere in campo a capo di una coalizione di civiche: presto potrebbe ufficializzare la sua candidatura. In corsa, con un altro gruppo di civiche, anche il maestro di arti marziali Francesco Pandolfi.