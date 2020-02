Ok bilancio Forestas, verso assunzioni

Per la stabilizzazione dei 1.161 precari "settemestrali" di Forestas mancava solo un passaggio: la delibera di Giunta con il via libera al rendiconto e bilancio di previsione dell'Agenzia approvato dal commissario straordinario Giovanni Caria. L'ok di Villa Devoto è arrivato durante l'ultima riunione della Giunta Solinas. Adesso, Caria e la direzione generale di Forestas dovranno provvedere a emanare la delibera che dà mandato per la firma dei contratti e convocare i lavoratori per siglare i nuovi rapporti di lavoro.

"Una notizia importante - fa sapere il gruppo delle cinque organizzazioni sindacali Uila, Uil Fpl Regione, Sadirs Forestas, Sadirs Regione, Saf - anche ai fini della rapida prosecuzione al Coran della trattativa per applicare il contratto del comparto a tutto il personale dell'Agenzia". Le cinque sigle auspicano anche "il ritiro del ricorso al Tar dei tre segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil contro le delibere di Giunta di fine luglio sul passaggio contrattuale".

Per la segretaria generale di Uila Sardegna, Gaia Garau, "finalmente si intravede la fine di questa vicenda, ora la Regione dovrà integrare le risorse necessarie per il passaggio al contratto del comparto Regione". Transito che riguarda anche circa quattromila lavoratori a tempo indeterminato.