Emigrati sardi,tariffe agevolate a tutti

Perplessità degli emigrati sardi sulle tariffe differenziate tra residenti nell'Isola e non residenti sui voli agevolati da e per la Sardegna. Tonino Mulas, responsabile trasporti della federazione associazioni sarde in Italia - Fasi, ribadisce che la "continuità per tutti resta la soluzione migliore per incoraggiare anche i segmenti di turismo ambientale e non solo balneare".

Secondo la Fasi, infatti, "la continuità territoriale riguarda la situazione di insularità della Sardegna: è una questione che interessa lo sviluppo infrastrutturale ed economico dell'isola e, a livello europeo, il principio di coesione. I sardi emigrati e le loro famiglie sono fortemente interessati e particolarmente sensibili alla questione dei trasporti da e per l'Isola. È giusto in primis il diritto alla mobilità dei sardi residenti, ma lo svantaggio colpisce anche i sardi emigrati e tutti coloro che vogliono raggiungere la Sardegna ed ha evidenti ripercussioni negative nel settore del trasporto delle merci".

Per questo la Fasi ritiene "importante la tanto disattesa Continuità Territoriale 2", che riguarda i collegamenti tra gli scali sardi e altri aeroporti della Penisola oltre gli hub di Roma e Milano: "la Sardegna è assolutamente sguarnita di voli da numerose regioni dell'Italia continentale in cui è diffusa la richiesta di soggetti interessati ad avere collegamenti ordinari con l'isola: gli operatori economici 'continentali' e sardi, gli studenti sardi fuori sede, gli emigrati nelle città della penisola".

Infine il rinnovo della continuità marittima. "Siamo convinti che mantenere tutte le rotte attuali (Arbatax compresa) a prezzi calmierati sia vitale per la Sardegna - conclude Mulas - La scadenza del 24 luglio è vicina e taglia in due l'alta stagione turistica; il governo, per motivi di emergenza stagionale, può ottenere dall'Unione Europea una proroga adeguata fino alla operatività del nuovo bando".