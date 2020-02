Dinamo testimonial del brand Sardegna

I nuraghi sulla canotta e sui pantaloncini e poi, accanto al brand dell'Isola, il richiamo al sito Sardegnaturismo.it. E' una divisa "special edition" quella che i giocatori della Dinamo Sassari indosseranno in occasione della "Final eight" di Coppa Italia 2020 in programma a Pesaro dal 13 al 16 febbraio. L'hanno presentata il presidente del club Stefano Sardara e l'assessore regionale del Turismo Gianni Chessa: Regione e Dinamo Banco di Sardegna hanno siglato, infatti, un rinnovato accordo triennale per mettere in campo nuove attività promozionali a supporto della valorizzazione del brand Sardegna.

"Questo è un accordo commerciale di 3,8 milioni di euro spalmati in tre anni - ha spiegato Chessa - la ricaduta è importante perché noi utilizziamo la forza di una squadra di serie A che gioca anche in Coppa dei Campioni, in particolare i giocatori saranno testimonial della destinazione Sardegna". Come? "Divulgheranno l'immagine della Sardegna attraverso i propri profili sui social network". L'investimento "servirà a farci conoscere nel mondo".

La campagna di comunicazione sarà a livello europeo grazie alla partecipazione per i prossimi cinque anni della Dinamo alla Champions League di basket. Si tratta di sette gare di andata e ritorno per ciascuna edizione che prevedono trasferte in Portogallo, Russia, Inghilterra, Israele, Lituania, Turchia e altri Paesi. L'intesa prevede anche la presenza del brand Sardegna su Dinamo Tv che nell'ultima stagione ha superato i quattro milioni di visualizzazioni.

Infine l'utilizzo nelle amichevoli di preparazione al campionato di sovramaglie personalizzate con messaggi che garantiscano visibilità ad alcuni eventi tradizionali come Autunno in Barbagia. "La Regione sta facendo un piano triennale, e questo ci consentirà di programmare e di condividere un percorso a lungo termine - commenta Sardara - di anno in anno decideremo assieme all'Assessorato gli obiettivi. A noi spetta il ruolo di aprire mercati che grazie alla fama della Dinamo possono essere intercettati, penso alla Turchia e Israele dove da anni giochiamo contro le squadre più importanti".