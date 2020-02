Latte: udienza Nuoro 14/2 per 10 pastori

Si apre un nuovo procedimento a Nuoro sulle proteste dello scorso anno in Sardegna per il prezzo del latte ovino. Dieci pastori compariranno il 14 febbraio prossimo davanti alla gup Teresa Castagna per l'udienza preliminare che li vede accusati di blocco stradale, con l'aggravante della partecipazione di più persone, per i fatti accaduti l'8 febbraio 2019 a Siniscola.

Difesi dall'avvocata Giulia Lai, rischiano 12 anni di reclusione per effetto della modifica del decreto sicurezza varato dall'allora ministro Salvini. A rappresentare l'accusa in aula ci sarà il pm Giorgio Bocciarelli. La protesta a Siniscola era culminata nei pressi del mercato, quando gli allevatori rovesciarono sull'asfalto i bidoni del latte appena munto. "Vogliamo un prezzo giusto per il nostro prodotto, non sussidi", queste le loro rivendicazioni.