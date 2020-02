Prete aggredito in chiesa, presi autori

I carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cagliari sono riusciti ad individuare gli autori l'aggressione a scopo di rapina avvenuta la notte tra il 2 e il 3 gennaio scorso all'interno della parrocchia di San Gregorio Magno, nel quartiere cagliaritano di Pirri. Si tratta di Andrea Boi, di 32 anni, e di Donatella Diana, di 34. Interrogati dai militari, i due hanno confessato. Erano stati sorpresi dal parroco, don Eugenio Cocco, assistente spirituale della Polizia di Stato nonché appassionato di rugby, che aveva tentato di bloccarli, riuscendo a togliere il passamontagna a uno di loro, ma nella colluttazione il sacerdote era ferito al volto con un cacciavite.

Da subito i carabinieri avevano concentrato l'attenzione sulla coppia, grazie soprattutto alla testimonianza del prete che aveva visto in faccio uno dei due. Nei giorni scorsi gli investigatori dell'Arma hanno convocato i sospettati in caserma per il prelievo del dna. A quel punto i due si sono presentati con gli avvocati e messi alle corde hanno ammesso le loro responsabilità. E' quindi scattata una denuncia per rapina e lesioni. Le indagini dei carabinieri non sono però concluse: la coppia potrebbero essere responsabili di altri colpi.