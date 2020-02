ARTExhibition, focus su identità sarda

(ANSA) - CAGLIARI, 5 FEB - Storia, tradizioni, beni culturali, ambiente e archeologia della Sardegna non solo da museo o selfie: influenzano anche oggi, ogni giorno, artisti, designer, artigiani e creativi. Come? E' il tema di ARTExhibition, il progetto multimediale di Arionline, Karel e Bibigula che sarà realizzato con i contributi del bando IdentityLAB dell'assessorato regionale alla Pubblica istruzione.

Guida ideale del progetto è Maria Lai, l'artista di Ulassai scomparsa nel 2013.

ARTExhibition prenderà il via nelle prossime settimane: avrà la forma di una serie web di sei episodi, un cortometraggio, un portale web, una mobile app georeferenziata con funzioni di realtà aumentata. Tutte le produzioni saranno in italiano, inglese e sardo. "Non ci interessano i luoghi comuni, gli aspetti folcloristici - sottolineano gli autori - vogliamo tracciare una mappa dei segni identitari dell'isola riscontrabili nelle ricerche di una decina di autori contemporanei. Segni affatto riconducibili a quel comune immaginario collettivo sulla Sardegna, responsabile di avere depotenziato, rendendole commerciali e folcloristiche, proprio le peculiarità antropologiche, paesaggistiche, di cultura materiale di una terra che, nonostante globalizzazione e totalizzante vocazione turistica, continua a rappresentare un unicum nel mondo".

Coinvolti pittori, designer, scultori, scenografi, fotografi, stilisti nati nell'isola o che hanno scelto la Sardegna come studio o casa. Ci sono Anna Marceddu e Thierry Konarzewski, fotografi, artisti figurativi come Josephine Sassu, esponenti dell'arte concettuale come Rita Correddu e Giovanni Casu, la textil designer Eugenia Pinna, il designer di coltelli Antonio Fogarizzu, il costumista e scenografo Marco Nateri, lo stilista Luciano Bonino, e infine Antonello Cuccu, architetto, artista e ceramista. Una parte importante del progetto sarà la web serie tra documentario e fiction: sei episodi di 10 minuti ciascuno, scritti e diretti da Davide Melis: saranno realizzati a partire da questa primavera e terminati in autunno. (ANSA).