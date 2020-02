Allarme bomba parcheggi scalo Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 5 FEB - Allarme bomba questa mattina nei parcheggi 'Santa Caterina' dell'aeroporto di Cagliari-Elmas per tre tubi cilindrici, legati assieme da del nastro adesivo, da cui uscivano fuori dei fili elettrici.

Un dipendente dell'aerostazione, intorno alle 6.30, notando quegli strani candelotti ha subito segnalato il fatto al personale della Polizia di frontiera. La zona è stata transennata ed è stato bloccato l'acceso. Sul posto sono poi arrivati gli artificieri che hanno fatto brillare con l'acqua l'ordigno. Tutti i frammenti sono stati recuperati per le successive analisi, per capire cosa ci fosse all'interno dei tre tubi. Si suppone che si tratti di polvere pirica.

La Polizia ha anche recuperato i filmati delle telecamere di sorveglianza che potrebbero aver ripreso chi ha abbandonato nel parcheggio l'ordigno artigianale. (ANSA).