Cagliari,sigilli a 2,5 quintali di pesce

Oltre due quintali e mezzo di pesce sequestrati e oltre seimila euro di multe. È il bilancio del minuzioso controllo condotto dagli uomini della Capitaneria di porto all'interno del mercato ittico di viale la Playa a Cagliari. Le ispezioni hanno interessato sia i box destinati alla vendita dei prodotti ittici sia i furgoni frigo per il trasporto del pesce.

Al termine degli accertamenti sono stati sequestrati 2,5 quintali di pesce considerato irregolare e sono state elevate contravvenzioni ai commercianti non in regola. All'ispezione hanno preso parte anche gli specialisti del servizio veterinario dell'Ats-Assl di Cagliari che, dopo aver verificato la commestibilità del pesce sequestrato, hanno dato il nulla osta per darlo in beneficenza.