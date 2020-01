Cagliari, master su violenza di genere

Presentato a Cagliari il primo Master specialistico multidisciplinare sulla violenza domestica e di genere. Tre mesi e mezzo di lezioni e approfondimenti, dall'1 febbraio al 15 maggio, rivolti principalmente agli avvocati, ma aperti anche agli altri professionisti del settore: psichiatri, medici legali, psicologi, criminologi, assistenti sociali, giornalisti e funzionari di polizia.

"La neo costituita Fondazione Forense e l'Ordine degli Avvocati di Cagliari iniziano la propria attività formativa con un master altamente specialistico sulla violenza domestica e di genere che reca il contributo, oltre che di professionisti di chiara fama locale, anche di molteplici esperti di livello nazionale", ha spiegato l'avvocata Valeria Aresti, una dei promotori dell'iniziativa insieme al collega Matteo Pinna. Tra i docenti anche magistrati, avvocati, giornalisti e psicologi.

"Le competenze parziali non sono più sufficienti per affrontare l'emergenza sociale della violenza relazionale - ha sottolineato Aresti - Lo scopo è dunque quello di formare conoscenze specialistiche sulle diverse aree tematiche: sociologica, antropologica, psicologica, psichiatrica, legale civile e penale, medico legale, criminologica, comunicazione e media, prevenzione e aiuto, oltre che di promuovere modelli condivisi di tutela delle persone offese in tutte le fasi processuali". Il corso, hanno ribadito gli organizzatori, punta a formare in primo luogo gli operatori del settore: dall'approfondimento teorico multidisciplinare alle buone pratiche, dalla corretta identificazione del fenomeno (anche contro il rischio di errore giudiziario) allo sviluppo di modelli condivisi di tutela delle persone offese. Al master parteciperanno cento professionisti: 60 i posti riservati agli avvocati e 30 per gli altri operatori.