Dal cinema nuove opportunità di lavoro

Anche il cinema può dare posti di lavoro. Soprattutto se unito alla tecnologia. Non solo occupazione, ma anche visibilità internazionale per la Sardegna. Emblematico un video - proiettato nel corso della mattinata all'International Job Meeting in corso a Cagliari - con gli assi internazionali del Reggaeton. Immagini da circa un miliardo di visualizzazioni. Che, a un certo punto, mostrano anche spiagge e paesaggi dell'isola. Con attrici sarde a bordo piscina. Tutto questo grazie a una collaborazione con Sardegna casting. Le possibilità di questo settore sono state sottolineate anche dall'assessora del Lavoro Alessandra Zedda. "L'evento propone, tra le tante esperienze tecnologiche, il Vertical Movie Academy - ha spiegato l'esponente della Giunta regionale - un'iniziativa di formazione attraverso cui è possibile imparare una nuova tecnica di riproduzione di cortometraggi in verticale. La Regione Sardegna - ha proseguito Zedda - è la prima in Italia ad aver appoggiato questo progetto per poter offrire ai nostri ragazzi ogni opportunità di sviluppo legate alle nuove tecnologie".

Tra le tante iniziative in programma oggi, la presentazione del progetto 'New Animation in Sardegna', appena approdato a Hollywood e promosso dalla Film Commission Sardegna, che prevede percorsi intensivi e gratuiti di formazione e tirocinio della durata di sei mesi a Cagliari per la formazione e certificazione di nuovi animatori digitali con i software utilizzati dai grandi Studios inclusi Disney, Pixar e Dream Works.