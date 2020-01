Anziano picchiato e rapinato delle armi

A meno 24 ore dall'arresto della gang di giovanissimi che ha rapinato e picchiato un anziano in casa, nuova brutale aggressione in Sardegna. Nel mirino, stavolta, è finito Salvatore Garau, 63 anni, presidente del poligono di Sardara: l'uomo è stato picchiato selvaggiamente e obbligato a consegnare il denaro e le chiavi delle casseforti che custodivano un vero e proprio arsenale. Garau nell'aggressione ha riportato ferite guaribili in 30 giorni.

I quattro banditi con i volti coperti, di età compresa tra i 25 e i 30 anni, sono entrati in azione poco prima delle 20. È stato lo stesso 63enne ad aprire la porta perché aveva sentito dei rumori ed è stato subito aggredito e buttato a terra. I quattro malviventi lo hanno legato, mani e piedi, con del nastro adesivo. Poi hanno iniziato a picchiarlo e mentre uno lo controllava gli altri tre rovistavano in casa. Minacciandolo, si sono fatti consegnare mille euro e le chiavi delle casseforti dalle quali hanno prelevato 12 fucili e 6 pistole e altri 400 euro.

I malviventi sono quindi usciti fuggendo a bordo della Kia Sorrento del 63enne. Quando è riuscito a liberarsi Garau ha dato lui stesso l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il 63enne all'ospedale di San Gavino. I militari dell'Arma alle 21.30 in località Contonera a Mogoro, hanno trovato la Kia Sorrento incendiata.