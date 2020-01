Travolto da bancale, grave un operaio

Incidente sul lavoro a Quartucciu. Un operaio di 59 anni è stato trasportato con assegnato un codice rosso all'ospedale Marino, ma non è in pericolo di vita.

L'episodio è avvenuto in località Pill'e Matta. L'operaio, dipendente di una ditta di traslochi, stava spostando un bancale pesante 400 chili, ma a causa di un improvviso sbilanciamento è stato travolto, rimanendo schiacciato. Gli altri operai che si trovavano con lui lo hanno soccorso e trasportato in ospedale.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti i funzionari dello Spresal. L'ospedale ha anche informato i carabinieri della Compagnia di Quartu che hanno svolto ulteriori accertamenti.