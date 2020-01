Cagliari, in vendita due case cantoniere

La Città Metropolitana di Cagliari mette all'asta tre edifici del proprio patrimonio immobiliare. Si tratta di un immobile situato a Cagliari, in via Dante, e di due case cantoniere ubicate nel comune di Quartu Sant'Elena, in località Geremeas, e nel comune di Sinnai, in località Solanas. Il valore posto a base d'asta è di 410 mila euro per l'edificio di via Dante, di 189 mila euro per la casa cantoniera di Geremeas e di 195 mila euro per quella di Solanas, oltre le imposte e tasse a carico dell'aggiudicatario, che si assumerà anche le spese per il trasferimento della proprietà.

La documentazione e la busta dell'offerta dovranno esse presentate, a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il 10 febbraio alle ore 13.

Il fabbricato di via Dante si trova al civico 16 e si sviluppa su un unico livello al piano terra, con una superficie di 270 mq e un cortile di 140 mq, attualmente destinata ad uso laboratorio e magazzino. La casa cantoniera di Geremeas, una delle mete costiere più note e frequentate del litorale sud-orientale della Sardegna, si trova sulla strada provinciale 17 che collega Cagliari a Villasimius. Il fabbricato si sviluppa su piano terra e primo piano, con destinazione residenziale e una superficie di 190 mq, circondato da un cortile sui quattro lati di 2.200 mq.

Anche la casa cantoniera di Solanas è ubicata sulla provinciale 17, in una zona vincolata paesaggisticamente, pertanto gli interventi esterni sul fabbricato dovranno attenersi alle indicazioni delle norme di tutela del paesaggio.

L'immobile è costituito da piano terra e primo piano, con destinazione residenziale e una superficie di 240 mq, circondato da un cortile di 1.950 mq. Il fabbricato è dotato di una vista mare notevole, ma necessita di consistenti lavori di restauro.