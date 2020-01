Nuove partnership per promuovere wedding

Familiarisation tour con partner internazionali, workshop, sfilate e shooting durante tutto il corso dell'anno, ma anche un continuo confronto con chi ha aderito alla piattaforma digitale per raccogliere le idee e lanciare nuove iniziative. Queste le linee guida tracciate per il 2020 da Sonia Orecchioni, titolare dell'agenzia di comunicazione Ardeide di Olbia e Ceo di Wedding to Sardinia, la piattaforma digitale promossa dalla Camera di commercio del nord Sardegna concepita per promuovere l'Isola come destinazione per i matrimoni.

Un portale che ha respiro internazionale dove i Comuni e le imprese locali specializzate possono presentare i loro pacchetti per rendere unico il giorno del Sì negli angoli più suggestivi della Sardegna. "La piattaforma digitale è uno spazio condiviso dalla pubblica amministrazione e dalle imprese, hotel, ristoranti, wedding planner e aziende florovivaistiche", spiega la Ceo. A differenza degli altri portali, Wedding to Sardinia non si rivolge solo agli sposi.

"È più un business-to-business - chiarisce Sonia Orecchioni - perché mette in luce l'operato delle aziende sarde con l'obiettivo di promuoverle sul mercato tramite partnership internazionali. La prima è una grande editrice mondiale del settore del wedding, Nicole Oksana Flanagan, esperta di luxury e lifestyle da oltre 20 anni, Ceo della rivista internazionale Luxury Wedding & Style e della American Wedding Academy. Un altro punto di forza di Wedding To Sardinia è l'essere sempre attivi nella creazione di piccoli e grandi eventi con gli imprenditori partner che ci espongono le loro idee". Tra i Comuni che hanno già aderito al portale: Arzachena, Alghero, Arbus, Ozieri, San Teodoro, Santa Teresa di Gallura, Porto Torres, Lori Porto San Paolo, Golfo Aranci. "Hanno creduto fortemente nel progetto e ora ci sostengono", dichiara Orecchione.