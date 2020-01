Auto fuori strada e si ribalta, 3 feriti

Tre persone sono rimaste ferite in incidente stradale avvenuto nella notte sul vecchio tracciato della Statale 125, al km 89.700, tra Lanusei e Tertenia. Si tratta di due donne di 74 e 49 anni e un ragazzo di 17, tutti di Baunei, finiti all'ospedale di Lanusei in codice rosso. Nessuno di loro è però in pericolo di vita. L'auto, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada ribaltandosi nella cunetta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a estrarre dall'abitacolo i tre feriti, i carabinieri della Compagnia di Jerzu e tre ambulanze del 118. I pompieri hanno messo in sicurezza la strada e i militari hanno effettuato i rilievi.