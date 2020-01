Ok a concessioni balneari sino al 2033

Via libera della Regione alla proroga delle concessioni demaniali marittime per quindici anni. Il direttore generale degli Enti locali, Umberto Oppus, ha firmato la determinazione con cui la Sardegna recepisce quanto previsto nella legge statale di Bilancio del 2018 varata dall'allora governo giallo-verde. E cioè: l'estensione fino al 2033 delle concessioni, a beneficio dei titolari di stabilimenti balneari. L'Isola è una delle ultime regioni costiere italiane ad adeguarsi alla legge approvata durante il primo governo Conte e fortemente voluta dall'allora ministro del Turismo Gian Marco Centinaio (Lega). Un provvedimento molto contestato perché non tiene conto della direttiva Ue Bolkestein del 2006 che favorisce una reale concorrenza nel settore delle concessioni pubbliche.