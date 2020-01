Alla guida dopo bevute, via 3 patenti

(ANSA) - TEMPIO PAUSANIA, 20 GEN - Tre patenti ritirate per guida in stato d'ebbrezza, una persona denunciata perché trovata con un coltello in tasca mentre si trovava in discoteca, due giovani segnalati per uso di sostanze stupefacenti, cinque ragazzi sanzionati per atti contro la pubblica decenza, perché facevano pipì per strada. È il bilancio dei controlli effettuati nella notte tra sabato e domenica dai carabinieri della Compagnia di Tempio Pausania nelle strade di Tempio, Luras e Calangianus, nell'ambito di un'azione di prevenzione contro le cosiddette "stragi del sabato sera".

I militari hanno anche salvato una donna che a Tempio, in seguito all'abuso di bevande alcoliche, aveva avuto un malore ed era svenuta in via Piave. I carabinieri la hanno trovata priva di sensi e hanno chiesto l'intervento del 118.