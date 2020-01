Scontro frontale tra auto,2 feriti gravi

Due auto si sono scontrate frontalmente e tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale stradale lungo la strada provinciale 78 nel territorio di Narcao. Una ragazza e un giovane di circa 30 anni sono stati trasportati all'ospedale Brotzu con codice rosso: le loro condizioni sono gravi. La dinamica non ancora stata chiarita, sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Carbonia.

L'incidente è avvenuto in località Is Cherchis. A causa del violento impatto una delle vetture si è addirittura ribaltata su un lato. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto delle ambulanze del 118, dei carabinieri e dei vigili del fuoco.

I pompieri hanno estratto dall'abitacolo di una delle auto la donna ferita che insieme al giovane sono stati trasportati, con elicottero e ambulanza, in ospedale.