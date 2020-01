Basket: Coleby a Sassari per le visite

Soltanto l'esito delle visite mediche cui si sottoporrà a Sassari separa Dwight Coleby dal Banco di Sardegna. A comunicarlo è la società che potrebbe già schierarlo in campo da subito. "Il giocatore è arrivato ieri sera in Sardegna - annuncia la Dinamo - Nella giornata odierna effettuerà tutte le visite mediche e, qualora dovesse procedere tutto al meglio, nei prossimi giorni verrà finalizzato l'accordo per la sua firma", fa sapere la società.

Il giocatore nato nelle Bahamas, 26 anni, 206 centimetri di altezza per 106 chili di peso, sostituirà Jamel McLean, con cui Sassari ha rescisso il contratto nei giorni scorsi. Il lungo in uscita dal Sigortam Istanbul viaggia a 14 punti, 7,4 rimbalzi e 29 minuti a partita. La sua duttilità, con la possibilità sia di dare il cambio che di affiancare Miro Bilan, ha spinto il presidente Stefano Sardara, il general manager Federico Pasquini e il coach Gianmarco Pozzecco ad azzardare il colpo.

Domenica alle 18 Sassari si presenterà alla Vitrifrigo Arena di Pesaro per la seconda giornata di ritorno con Paulius Sorokas, che nella prima parte della stagione ha potuto giocare solo in Europa e che domenica scorsa ha debuttato in campionato contro Varese proprio per via dell'assenza di McLean. Oltre a valutare le condizioni fisiche di Coleby, lo staff sanitario biancoblu dovrà monitorare quelle di Dwayne Evans, alle prese con un'infiammazione muscolare.

Solo dopo il coach Gianmarco Pozzecco potrà decidere se tenerlo ancora a riposo precauzionale, come è già successo domenica in campionato e mercoledì in coppa, o se utilizzarlo. La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro è ultima in classifica con una sola vittoria e sedici sconfitte.