Bimbi di Kathmandu in mostra fotografica

(ANSA) - CAGLIARI, 16 GEN - Una mostra per puntare i riflettori sulla realtà economica e sociale vissuta dai bambini e dalle famiglie del Nepal, in particolare di Kathmandu. Si chiama "Namaste Kathmandu" ed è una iniziativa del Kiwanis Club Cagliari Castellum quale garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'inaugurazione è in programma a Cagliari, sabato 18 alle 17.30, al chiostro di San Domenico.

A raccontare questa realtà sarà la rassegna fotografica realizzata da Maurizio Melis, giornalista dell'emittente televisiva TCS, oltre che socio del KC Cagliari Castellum.

Costume e società, primi piani, religiosità, terremoto e ricostruzione: questi gli aspetti analizzati dalla mostra.

L'iniziativa andrà avanti sino al 16 febbraio, tutti i giorni dalle 16.30 alle 19.30, con ingresso gratuito. Il progetto supporta una raccolta fondi destinata ad aiutare i bambini non vedenti del Blind Children Education Centre di Kathmandu.