Auto contro pulmino, morto il 39enne

È morto dopo un giorno di agonia, in coma al Brotzu Enrico Spiga, il 39enne di Selargius rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di ieri lungo la statale 387 a Selargius. I genitori hanno dato il consenso per donare gli organi.

Il giovane era arrivato in ospedale in condizioni disperate: era stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo della Opel Corsa a bordo della quale si trovava anche il fratello di 37 anni, rimasto ferito in modo più lieve. La vettura, per cause non accertate, è andata a schiantarsi contro un pulmino all'altezza del chilometro 7 della statale. Nell'incidente è rimasto ferito lievemente anche il 29enne che si trovava alla guida del mezzo pesante. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale.