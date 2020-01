Policlinico sassarese: si parte

Il Policlinico Sassarese scalda i motori in vista dell'imminente riapertura dei reparti. Nei giorni scorsi i 111 dipendenti della struttura sanitaria privata hanno firmato i contratti con la nuova proprietà, la Labor di Nicola Petruzzi. Oggi i medici che riprenderanno il lavoro nell'ospedale di viale Italia hanno ufficialmente preso servizio e nel pomeriggio avranno un incontro operativo con il management societario per organizzare la ripresa delle attività.

Domani torneranno in servizio anche gli impiegati amministrativi, mentre le attività nei reparti e negli ambulatori dovrebbero ripartire tra una decina di giorni. Prima ci sono da ultimare alcuni lavori di ristrutturazione e messa a norma dei locali, nonchè i corsi di formazione che la proprietà sta fornendo al personale dipendente.

Il Policlinico sassarese era stato dichiarato fallito circa un anno fa. Grazie al progetto varato dagli assessorati regionali della Sanità e del Lavoro era stato possibile il salvataggio dei dipendenti. A luglio la struttura è stata acquista all'asta dalla nuova proprietà e, poco prima di Natale, si sono concluse le procedure per l'accreditamento da parte della Regione. Infine l'ultima passaggio in Giunta, con il via libera ai tetti di spesa per la struttura privata accreditata.