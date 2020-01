Lirico: Medda veste i panni di Rossini

(ANSA) - CAGLIARI, 13 GEN - Gioachino Rossini raccontato in chiave comica, tra parole e musica. Massimiliano Medda veste i panni del grande compositore per affascinare e divertire giovani e piccoli spettatori.

Parrucca, trucco e abito d'epoca, l'attore comico cagliaritano martedì 14 e mercoledì 15 gennaio alle 11, nel foyer di platea del Teatro Lirico di Cagliari, accompagna, da narratore, gli studenti - spettatori lungo un piccolo viaggio nell'universo del grande musicista e compositore.

In 50 minuti saranno ripercorsi tra storia e curiosità i momenti più significativi della sua vita. L'evento vede impegnata l'Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, diretta da Cristiano Del Monte, direttore musicale di palcoscenico della Fondazione cagliaritana.

Il programma musicale prevede le popolarissime sinfonie delle seguenti opere: Il signor Bruschino, Semiramide, L'Italiana in Algeri, Tancredi, Il Barbiere di Siviglia.

Un nuovo appuntamento con il ciclo delle monografie drammatizzate dei grandi compositori classici pensate per avvicinare un pubblico giovanissimo al teatro d'opera.

L'iniziativa è rivolta a studenti delle scuole di ogni ordine e grado. (ANSA).