Maran, con l'Inter per giocarci nostre carte

Dopo quattro sconfitte consecutive il Cagliari cerca il riscatto in Coppa Italia. Ma per l'accesso ai quarti di finale dovrà vedersela con l'Inter al Meazza. Maran ha chiamato 20 giocatori per la trasferta. Sarà turnover, ma con giudizio. "Sceglierò la formazione anche in base a quanto vedrò nella rifinitura di domani - ha spiegato Maran - valuterò chi ha recuperato meglio. Non sarà un turnover completo, metterò in campo una squadra che potrà dare il massimo per passare il turno. Andiamo a Milano per giocarci le nostre carte. Siamo orgogliosi di essere arrivati a questo punto della competizione, quando invece altre squadre della massima serie sono già uscite.

Per noi è un momento particolare ma intanto siamo sesti in classifica, in un campionato difficilissimo come quello di Serie A. Abbiamo collezionato una lunga serie positiva, per una realtà come la nostra non è facile continuare a questo ritmo. Ci sta di subire una flessione. Dobbiamo superare il momento sul campo, tornare a quella ferocia che ci aveva contraddistinto.