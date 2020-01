Basket: per la Dinamo 8 vittorie di fila

La Dinamo Sassari inizia come aveva finito. Dopo il passo falso in Champions League, il Banco di Sardegna apre il girone di ritorno vincendo con l'Openjobmetis Varese e portando a otto i successi di fila in campionato.

Il 93-87 finale è frutto di un match non facile: i padroni di casa sono stati messi a dura prova da Varese. Gli uomini di Attilio Caja al PalaSerradimigni hanno provato a sfruttare un eventuale impasse biancoblu, costretti a rinunciare a Jamel McLean, che con Sassari ha chiuso in settimana, e Dwayne Evans: il top player è stato tenuto a riposo precauzionale per un'infiammazione.

Nell'emergenza coach Gianmarco Pozzecco ha pescato un ottimo Paulius Sorokas: lo straniero "di scorta", sinora utilizzato solo in Europa, ha debuttato partendo dal quintetto e impattando bene sul match. Bene anche Daniele Magro, entrato nelle rotazioni come cambio di Miro Bilan, decisivo come Dyshawn Pierre.

Dopo una partenza ad alto tasso realizzativo da entrambe le parti, Sassari ha registrato la difesa e ha condotto i giochi, arrivando dopo la pausa sino a +14. Ma Varese, grazie anche alla miglior prestazione in carriera di Tambone con 22 punti, resta in vita sino alla fine.

"Varese ha avuto anche la palla del ko ma non ha chiuso", ammette Pozzecco. "È stata una partita bellissima, loro hanno confermato il loro valore e noi eravamo senza Evans e McLean - spiega - questa è una vittoria di squadra". Anche per Dyshawn Pierre "è stata una partita dura, siamo rimasti uniti nei momenti di difficoltà e ognuno ha dato il proprio contributo".

Varese recrimina. "È inammissibile subire 38 tiri liberi e 33 falli fatti", dice il general manager Andrea Conti. "Non ci siamo mai lamentati, ma non possiamo fare finta di nulla, è inaccettabile subire così dalla terna arbitrale". La pensa così anche il coach Caja. "I trenta punti ai liberi degli avversari parlano da soli", dice prima di spiegare che "questo non toglie nulla a Sassari, che sta facendo benissimo".