Auto e rifiuti a fuoco nel Cagliaritano

(ANSA) - CAGLIARI, 13 GEN - Notte di fuoco a Cagliari e nell'hinterland, dove sono stati dati alle fiamme cassonetti della carta, rifiuti vari e auto.

Il primo rogo è stato appiccato poco dopo mezzanotte nel quartiere Is Mirrionis, in fiamme alcuni bidoni della carta. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme prima che potessero raggiungere le auto parcheggiate vicine o i portoncini delle abitazioni. Verso l'1 poi i pompieri sono intervenuti a Sanluri per domare l'incendio di un'auto parcheggiata nelle vicinanze della statale 131. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per stabilire le cause del rogo. Un'altra auto è stata distrutta dalle fiamme poco dopo ad Assemini, anche in questo caso non è stato possibile accertare le cause del rogo.

Alle 4,30 una squadra dei vigili del fuoco è tornata a Is Mirrionis per altri incendi di contenitori di carta che i cittadini avevano lasciato sul marciapiede sotto un porticato.

Sul posto anche gli agenti della Squadra volante.

Infine alle 5.40 un altro incendio è stato appiccato nel quartiere San Michele. In fiamme cumuli di immondizia e masserizie. (ANSA).